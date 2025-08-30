Non solo riarmo, l'Europa si vuole difendere dalla Russia anche con le paludi

Noi non ce lo ricordiamo, ma tutte le guerre combattute fino a mezzo secolo fa sono state vinte o perse a causa di montagne, mari, fiumi e barriere naturali in generale. La stessa Ucraina è così importante anche perché rappresenta un'autostrada pianeggiante attraverso cui gli eserciti possono entrare in Russia senza incontrare ostacoli orografici. Da quest'ottica, anche il recente ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato assume una nuova prospettiva. La Finlandia, in particolare, è disseminata di aree naturali umide proprio al confine con la Russia. Anche Romania, Stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) e Polonia, avversari esistenziali di Mosca, hanno cominciato a pensarci seriamente.