La Cina condanna il passaggio di navi Usa e Gb da stretto Taiwan

La Cina ha condannato il passaggio di navi militari americane e britanniche avvenuto venerdì attraverso lo Stretto di Taiwan parlando di una "provocazione". Si è trattato del "cacciatorpediniere statunitense Higgins e della fregata britannica Richmond" secondo la dichiarazione del colonnello Shi Yi, portavoce del Comando per il Teatro Orientale dell'esercito cinese, ripreso dai media internazionali. Le forze armate di Pechino hanno quindi "organizzato forze navali e aeree per tracciare e monitorare il loro transito durante tutto il processo", come si legge ancora nella nota. Inoltre viene sottolineato che questo tipo di azioni "mina la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan". Pechino considera Taiwan come parte del suo territorio e rivendica la giurisdizione sul tratto di mare che separa l'isola dalla Cina continentale. Mentre Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi occidentali considerano la zona di mare come acque internazionali aperte al transito di ogni tipo di nave.