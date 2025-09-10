Il presidente Trump aveva chiesto di pregare "per lui, una grande persona da capo a piedi"
Charlie Kirk, il potente attivista di destra e direttore esecutivo dell'organizzazione no-profit Tpusa, Turning Point Usa, è morto in un attentato mentre partecipava a un evento nello Utah. Kirk, 31 anni, è stato raggiunto da un proiettile mentre parlava con gli studenti, seduto sotto una tenda nel cortile della Utah Valley University. Kirk era all'American Comeback Tour, organizzato dalla sezione Tpusa della Utah Valley. Gli studenti nel campus sono scappati al rumore degli spari. È caccia al responsabile dell'attentato.
"Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, una grande persona da capo a piedi: che Dio lo benedica!", ha scritto Trump su Truth Social. Alla notizia della morte, il presidente ha scritto un altro messaggio. "Il Grande, e persino Leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il Cuore della Gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le condoglianze di Melania e le mie vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!".
È stato effettuato un arresto ma, secondo il New York Times, non si tratterebbe del presunto attentatore. La portavoce dell'ateneo Ellen Treanor ha precisato che il sospetto arrestato non è uno studente. Gli spari sono partiti da un edificio a circa 180 metri di distanza dalla tenda in cui si trovava Kirk.
Commenti (0)