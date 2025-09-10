Charlie Kirk, il 31enne sostenitore di Trump: dal negazionismo climatico alla propaganda anti-Covid

La sua forza è Turning Point Usa, la più importante organizzazione giovanile conservatrice del paese, con un fatturato stellare. Ha sedi in oltre 850 college che registrano gli studenti per votare, invitano relatori conservatori nei campus e organizzano una rete nazionale di leader del governo studentesco di destra. La sua voce si è imposta anche grazie al suo popolare podcast e alla sua onnipresenza sui social media. Grazie al podcast, alle sue numerose apparizioni come oratore e ai libri che ha scritto, come il bestseller del 2020 "The Maga Doctrine", Kirk è diventato milionario.