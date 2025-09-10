Utah, spari contro l'attivista di destra Charlie Kirk

Il presidente Trump: "Preghiamo tutti per lui, una grande persona da capo a piedi. Che Dio lo benedica!"
Charlie Kirk, il potente attivista di destra e direttore esecutivo dell'organizzazione no-profit Tpusa, Turning Point Usa, è stato colpito mentre partecipava a un evento nello Utah. Kirk, 31 anni, sarebbe stato raggiunto da un proiettile mentre parlava con gli studenti, seduto sotto una tenda nel cortile della Utah Valley University. Kirk era all'American Comeback Tour, organizzato dalla sezione Tpusa della Utah Valley. Gli studenti nel campus sono scappati al rumore degli spari. È caccia al responsabile dell'attentato.
"Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, una grande persona da capo a piedi: che Dio lo benedica!", ha scritto Trump su Truth Social. La direttrice per le relazioni pubbliche dell'associazione, Aubrey Laitsch, ha detto all'emittente Cnn che Kirk "si trova in ospedale, e stiamo pregando per lui".
È stato effettuato un arresto ma, secondo il New York Times, non si tratterebbe del presunto attentatore. La portavoce dell'ateneo Ellen Treanor ha precisato che il sospetto arrestato non è uno studente. Gli spari sono partiti da un edificio a circa 180 metri di distanza dalla tenda in cui si trovava Kirk.
