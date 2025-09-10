Utah, spari contro l'attivista di destra Charlie Kirk

Charlie Kirk, il potente attivista di destra e direttore esecutivo dell'organizzazione no-profit Tpusa, Turning Point Usa, è stato colpito mentre partecipava a un evento nello Utah. Kirk, 31 anni, sarebbe stato raggiunto da un proiettile mentre parlava con gli studenti, seduto sotto una tenda nel cortile della Utah Valley University. Kirk era all'American Comeback Tour, organizzato dalla sezione Tpusa della Utah Valley. Gli studenti nel campus sono scappati al rumore degli spari. È caccia al responsabile dell'attentato.