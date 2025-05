Due persone sono state uccise e almeno altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta lunedì sera al Fairmount Park di Philadelphia. Lo riportano i media Usa. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, la sparatoria in è avvenuta intorno alle 22:30. Un'altra persona è stata portata in ospedale dopo essere stata investita da un'auto nel caos. Tra le persone rimaste coinvolte ci sarebbero anche due minorenni.