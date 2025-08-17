Usa, sparatoria in un locale affollato a Brooklyn: 3 morti e 8 feriti

Tre persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria a New York, in un locale molto affollato di Brooklyn. Secondo gli investigatori uno o più uomini armati avrebbero aperto il fuoco al Taste of the City Lounge, nel quartiere Crown Heights, dopo una lite avvenuta intorno alle 3:30 del mattino. Nello scontro a fuoco tre uomini fra i 27 e i 61 anni sono rimasti uccisi, ha detto ai giornalisti il capo della polizia di New York Jessica Tisch. Si indaga su almeno 36 bossoli rinvenuti nel locale e su un'arma da fuoco trovata in una strada vicina.