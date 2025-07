Sparatoria nel cuore di New York, colpiti un agente e due persone

Sparatoria nel centro di New York. Lo riferisce la Cnn, secondo cui un agente e due persone sono rimaste colpire. In fuga l'autore degli spari. La persona che ha sparato ha usato un'arma lunga. L'episodio è successo a Manhattan, in un edificio a Park Avenue adibito a uffici che ospita alcune delle principali società finanziarie del Paese e la National Football League. Il Dipartimento dei vigili del fuoco ha riferito che le squadre di emergenza sono state chiamate in seguito alla segnalazione di una persona colpita da arma da fuoco. L'Fbi sta intervenendo per fornire supporto.