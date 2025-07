New York, agente fuori servizio ferito durante una rapina: il video dell'aggressione

Un agente fuori servizio ferito a colpi di pistola in un parco di Manhattan, a New York, nel corso di una rapina. La vittima è un 42enne che non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità, che hanno diffuso le immagini della rapina finita male, escludono che vi siano motivazioni politiche dietro il ferimento. L'agente della Dogana e Protezione Frontiere, che non era in divisa, era seduto sotto il ponte George Washington quando è stato avvicinato da un uomo in sella a un motorino, che gli ha sparato al viso e al braccio. La vittima ha risposto al fuoco mentre i due malviventi si allontanavano. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha diffuso questo video sostenendo che l'autore della sparatoria era stato arrestato nel 2023 per ingresso illegale nel Paese, ma poi rilasciato. Il fatto è stato commentato sui social anche dal presidente Usa Trump in un post in cui attaccava i democratici per aver fallito nel garantire la sicurezza dei confini Usa.