New York, sparatoria in un night club nel Queens: undici feriti

Almeno 11 persone sono rimaste ferite mercoledì notte in una sparatoria avvenuta in un night club nel distretto di Queens, a New York. Lo hanno riferito le autorità locali. La sparatoria si è verificata attorno alle 23:20, le 5:20 di giovedì mattina in Italia, all'interno dell'Amazura Night Club, nel quartiere di Giamaica. Sul luogo sono intervenuti numerosi agenti di polizia che hanno isolato la scena del crimine. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.