In Usa tre persone sono state uccise e altre tre ferite dopo che un 22enne ha aperto il fuoco in un appartamento nella Pennsylvania centrale. Il killer è poi fuggito, inseguito ad alta velocità dalla polizia che gli ha sparato, uccidendolo. Il giovane si era recato in un appartamento a Mount Joy, nella contea di Lancaster, e aveva sparato a quattro membri della famiglia di una ragazza 19enne, portando via lei e uccidendo uno dei suoi parenti.