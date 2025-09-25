Netanyahu vola negli Usa evitando i cieli dei Paesi Ue: ecco perché

La decisione di Netanyahu non è passata inosservata. Negli ultimi mesi diversi osservatori e attivisti avevano criticato i paesi europei per aver consentito all'aereo del premier israeliano di attraversare i propri cieli nonostante il mandato ICC. Da parte loro, Francia, Italia e Grecia avevano sempre sostenuto di rispettare gli obblighi internazionali, bilanciandoli con le immunità previste per i capi di governo. Tuttavia, le pressioni politiche e mediatiche restano forti e hanno contribuito a creare un clima di incertezza. Evitare completamente lo spazio europeo, dunque, appare come una misura preventiva: riduce il rischio di incidenti diplomatici e allo stesso tempo invia un messaggio chiaro sia ai partner occidentali sia agli avversari interni ed esterni.