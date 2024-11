Gaza, veto Usa alla risoluzione Onu per il cessate il fuoco | Netanyahu nella Striscia: "5 milioni di dollari a chi consegna un ostaggio"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 412. Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza. "Per la fine della guerra serve il rilascio degli ostaggi", ha detto il vice ambasciatore americano all'Onu Robert Wood. Hamas replica: "Usa responsabili del genocidio". Intanto proseguono i raid israeliani: a Palmira, in Siria, un attacco ha provocato almeno 36 morti. Il primo ministro israeliano Netanyahu si è recato a Gaza, affermando che "qui Hamas non governerà più". E ha promesso "Cinque milioni di dollari a chi consegna un ostaggio".