Onu, Netanyahu e quel QR code sulla giacca

Non è sfuggito ai più l'insolito QR code sulla giacca indossata da Benjamin Netanyahu all'inizio del suo intervento all'Onu. Nessun mistero: il codice indirizza a un sito sulle atrocità commesse durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Il premier ha quindi chiesto di inquadrare il codice per capire i motivi per cui Israele combatte. "Vedete questa grande spilla qui? È un codice QR. Quello che vi chiedo di fare è avvicinare il vostro telefono, ingrandire l'immagine e anche voi capirete perché lottiamo e perché dobbiamo vincere. È tutto qui dentro", ha detto parlando della strage.