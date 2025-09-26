Logo Tgcom24
"Israele ricorda" 

Onu, Netanyahu e quel QR code sulla giacca

Ecco il motivo: il codice indirizza a un sito sulle atrocità commesse durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023

26 Set 2025 - 16:10
Non è sfuggito ai più l'insolito QR code sulla giacca indossata da Benjamin Netanyahu all'inizio del suo intervento all'Onu. Nessun mistero: il codice indirizza a un sito sulle atrocità commesse durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. Il premier ha quindi chiesto di inquadrare il codice per capire i motivi per cui Israele combatte. "Vedete questa grande spilla qui? È un codice QR. Quello che vi chiedo di fare è avvicinare il vostro telefono, ingrandire l'immagine e anche voi capirete perché lottiamo e perché dobbiamo vincere. È tutto qui dentro", ha detto parlando della strage.

Il discorso di Netanyahu all'Onu in un'aula semivuota: "A Gaza non c'è fame" | L'avvertimento ad Hamas: "Rilasciate gli ostaggi, se lo farete vivrete"

