Trump: "Sentito Netanyahu, vicini a un accordo per Gaza e la pace" | La Flotilla: no all'invio degli aiuti a Cipro | La Farnesina agli italiani a bordo: "Sconsigliato proseguire"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 721. Spiragli per una tregua nella Striscia. "Ho parlato con Netanyahu e con tutti i leader del Medioriente. Siamo vicini a un accordo su Gaza, forse anche alla pace". Lo ha annunciato Donald Trump, assicurando che non permetterà "l'annessione della Cisgiordania". Media: "Il presidente Usa vuole Blair a capo del futuro governo ad interim di Gaza". Benjamin Netanyahu è a New York per parlare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli attivisti della Flotilla hanno comunicato alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro. "Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti", hanno affermato. La Farnesina agli italiani a bordo: "Sconsigliato proseguire". "Israele ha accettato la proposta del governo italiano di scaricare gli aiuti nel porto di Cipro e poi trasferirli a Gaza. La Flotilla ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas", ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar. Poi ha ribadito: "Tel Aviv non permetterà la violazione del legittimo blocco navale". Il discorso di Giorgia Meloni all'Onu: "Israele ha superato il principio di proporzionalità". Intanto, l'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole", si legge sul britannico Times.