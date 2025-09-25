Drone israeliano colpisce il quartier generale Onu nel Libano meridionale, Unifil: "Grave violazione"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 720. Un drone militare israeliano si è schiantato nel quartier generale Onu nel Libano meridionale e l'Unifil condanna: "Grave violazione della risoluzione 1701 e della sovranità libanese". Intanto, Al Jazeera annuncia una nuova strage a Gaza City a seguito di un pesante attacco compiuto da Israele. Ennesimo intervento di Papa Leone per la pace in cui invita a lavorare alla "soluzione dei due Stati". Ai giornalisti che gli chiedevano se "il riconoscimento dello Stato di Palestina potesse aiutare la causa palestinese", il Pontefice ha risposto: "Potrebbe aiutare, però in questo momento non si trova dall'altra parte la volontà di ascoltare".