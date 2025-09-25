Meloni alle Nazioni Unite: "Israele non può impedire la nascita di uno Stato palestinese. Serve riforma urgente Onu". E attacca i green deal europei

In vista degli scenari futuri l'Onu deve cambiare e prepararsi sempre a nuove sfide. "L'architettura delle Nazioni Unite - si domanda Meloni - che abbiamo costruito 80 anni fa, è all'altezza delle sfide che la nostra epoca ci impone oggi? Non lo è. E multilateralismo, dialogo e diplomazia, senza istituzioni che funzionano come dovrebbero sono solo parole vuote. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti. Dobbiamo riconoscere che è necessaria, e urgente, una riforma profonda delle Nazioni Unite. Una riforma non ideologica, ma pragmatica, realista. Che rispetti la sovranità delle Nazioni e apra a soluzioni condivise".



Nel suo intervento all'Onu Meloni ha dichiarato che "abbiamo bisogno di un'istituzione agile, efficiente, in grado di rispondere velocemente alle crisi. Trasparente nella missione, trasparente nei costi. Capace di ridurre al minimo la burocrazia, gli sprechi, le duplicazioni. Il Palazzo di Vetro deve essere anche una Casa di Vetro".



Quale modello di riforma Onu? Meloni ha una proposta. "La riforma che ha in mente l'Italia, a partire dal Consiglio di Sicurezza, deve rispettare - ha sottolineato - i principi di eguaglianza, democraticità, rappresentatività e responsabilità. Non servono nuove gerarchie e non servono nuovi seggi permanenti, semplicemente perché non risolverebbero la paralisi decisionale che ha minato la credibilità. Siamo aperti a discutere la riforma senza alcun pregiudizio, anche in forza delle proposte già avanzate dal Gruppo Uniting for Consensus, ma vogliamo una riforma che serva a rappresentare meglio tutti, non a rappresentare di più alcuni".





Meloni cita San Francesco "Quest'anno non celebriamo solo gli ottant'anni della nascita di questo consesso ma anche i 70 dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite. Un doppio anniversario - dice Meloni a New York - che ci carica ancora di più della responsabilità di tenere fede ai principi e ai valori istitutivi di questa organizzazione".



"La scelta che abbiamo - per il premier - è semplice: lasciare tutto così com'è, e rifugiarci in ciò che è semplice, o dimostrare ai nostri cittadini che non sprecheremo l'occasione storica di costruire un mondo più giusto e più sicuro. Perché, come ha detto San Francesco, il più italiano dei Santi, che ha dato il nome alla città dove questa organizzazione è nata, "i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare". Credo sia arrivato il tempo di dimostrare quel coraggio".



Nel mirino i Green deal occidentali Tra i temi affrontati anche quello del mondo che ci circonda, senza lesinare alcune stoccate, come quella riservata ai "'piani verdi' che in Europa - e nell'intero Occidente - stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione. L'ecologismo insostenibile ha quasi distrutto il settore dell'automobile in Europa, creato problemi negli Stati Uniti - spiega Meloni all'Assemblea Generale Onu -. Ha causato perdite di posti di lavoro, appesantito la capacità di competere e depauperato la conoscenza. E ciò che è più paradossale, non ha migliorato lo stato di salute complessivo del nostro pianeta. Non si tratta, ovviamente di negare il cambiamento climatico - ha proseguito - ma di affermare la ragione, che significa soprattutto neutralità tecnologica, e gradualismo delle riforme in luogo dell'estremismo ideologico"