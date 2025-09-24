Logo Tgcom24
M.O., il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà" | Apertura di Meloni: "Mozione condizionata per il riconoscimento"

Schlein: "Dal premier giochi di prestigio sulla Palestina". Macron: "Trump vuole il Nobel per la Pace? Fermi questa guerra"

24 Set 2025 - 00:14
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 719. Si deve lavorare alla "soluzione dei due Stati". Lo ha detto papa Leone. Ai giornalisti che gli chiedevano se "il riconoscimento dello Stato di Palestina potesse aiutare la causa palestinese", il Pontefice ha così risposto: "Potrebbe aiutare, però in questo momento non si trova dall'altra parte la volontà di ascoltare". A margine dell'Assemblea Onu, Giorgia Meloni ha annunciato che il governo italiano presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina, ma subordinato a due condizioni: liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas da Gaza. Schlein attacca: "Dal premier giochi di prestigio sulla Palestina". La conferenza delle Nazioni Unite sulla Palestina ha già segnato una svolta storica: una decina di Paesi, guidati dalla Francia di Emmanuel Macron, hanno annunciato il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese, tra applausi e tensioni diplomatiche. La mossa, sostenuta anche da Gran Bretagna, Canada e Australia, ha innescato lo scontro con Stati Uniti e Israele, sempre più isolati al Palazzo di Vetro. Rivolgendosi a Donald Trump e alla sua convinzione di meritare il Nobel per la Pace, il capo dell'Eliseo ha dichiarato: "È possibile solo se ferma la guerra in Medioriente". Macron ha parlato di "tempo di fermare la guerra e il massacro", ribadendo che "nulla giustifica il conflitto in corso a Gaza". Presente a New York anche Antonio Tajani, che ha confermato la posizione italiana: la bussola resta la soluzione a due Stati, pur senza un riconoscimento immediato. Intanto non si arresta l'offensiva israeliana nella Striscia. I carri armati hanno percorso la strada Shifa nel quartiere Rimal di Gaza City, a meno di tre chilometri dal centro.

