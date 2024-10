7 ottobre, le tappe principali di un anno di guerra in Medioriente

In Libano, e più limitatamente in Siria, esplodono centinaia di cercapersone in possesso dei miliziani di Hezbollah. Il giorno successivo lo stesso accade con i walkie-talkie. I decessi secondo le autorità libanesi sono almeno venti. I feriti oltre 450. Israele non commenta l'accaduto. Il Mossad è l'indiziato principale.