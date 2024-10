Nuovi raid su Beirut, l'obiettivo era il successore di Nasrallah | Golan, Israele: ucciso il leader Hezbollah responsabile della strage di bambini

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 364. Nuovi raid su Beirut sud: obiettivo, secondo quanto riferito da due funzionari israeliani, sarebbe stato il successore di Nasrallah, Hashim Safi Al Din. L'Iran accusa il G7 di essere "parziale e irresponsabile" dopo la dichiarazione in cui i 7 Grandi hanno condannato l'attacco di Teheran a Israele. L'Idf ha reso noto di aver assassinato il responsabile del lancio del razzo con 53 chili di esplosivo che il 27 luglio uccise 12 tra bambini e adolescenti drusi che stavano giocando in un campetto di calcio nel nord di Israele. Oggi a Teheran i funerali di Hassan Nasrallah alla presenza del leader iraniano Ali Khamenei.