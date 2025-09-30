Donald Trump firma dazi su mobili e legname: dal 10% al 25% | Lagarde (Bce): "L'accordo non esclude possibili shock"

Charlie Kirk, i funerali allo stadio in Arizona | Quasi 200mila persone tra bandiere Usa e canti cristiani
Le tariffe saranno in vigore dal 14 ottobre. L'annuncio del presidente Usa: "Lotta ai cartelli della droga in Venezuela anche via terra"
Il presidente Usa Donald Trump ha imposto nuovi dazi significativi sul legno e su vari prodotti in legno, tra cui legname importato, travi, mobili da cucina e arredi imbottiti, con il rischio di aumentare i costi per la costruzione di abitazioni e l'arredamento. Le nuove tariffe vanno dal 10% al 20% ed entrano in vigore dal 14 ottobre. Prima dell'incontro con i capi militari al Pentagono, il presidente americano ha annunciato: "Lotta ai cartelli della droga in Venezuela anche via terra". Lunedì allarme alla Casa Bianca dopo che un Suv del Secret Service ha preso fuoco, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu.
"Dobbiamo rimanere in allerta rispetto alla possibilità che non tute le conseguenze (dei dazi, ndr) sono oggi visibili, e che nuovi shock possono sempre essere all'orizzonte". Lo ha detto la presidente della Bce durante una conferenza della Banca di Filnandia a Helsinki secondo cui in un mondo che si preannuncia condizionato dalla "geoeconomia", "nuovi shock commerciali e geopolitici resteranno una caratteristica costante".
Donald Trump, parlando con i reporter prima di arringare i generali al Pentagono, ha avvisato che perseguirà i cartelli della droga in Venezuela anche via terra.
