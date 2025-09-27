Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: un'ora fa

TEMPO REALE

Usa, Trump autorizza l'invio dell'esercito a Portland contro gli attacchi di Antifa

Autorizzo l'uso della piena forza, se necessario", ha scritto il presidente americano sul suo social Truth

27 Set 2025 - 17:13
© Afp

© Afp

"Su richiesta della segretaria per la Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ordino al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e qualsiasi sede dell'Ice sotto assedio da attacchi di Antifa e altri terroristi interni. Autorizzo inoltre l'uso della piena forza, se necessario". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. 

Leggi anche

Trump firma il decreto per dichiarare Antifa gruppo terrorista | Duro attacco del presidente contro medicinali e vaccini

Charlie Kirk, i funerali allo stadio in Arizona | Quasi 200mila persone tra bandiere Usa e canti cristiani

1 di 45
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Omicidio Kirk, da Israele ai transgender: le teorie cospirazioniste sull'uccisione dell'esponente di ultradestra

"Su richiesta della segretaria per la Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ordino al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e qualsiasi sede dell'Ice sotto assedio da attacchi di Antifa e altri terroristi interni. Autorizzo inoltre l'uso della piena forza, se necessario". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth.

donald trump
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema