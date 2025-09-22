Logo Tgcom24
Trump vede Musk ai funerali di Charlie Kirk: "Mi sei mancato"

Prove di disgelo tra il presidente e il fondatore di Tesla dopo le tensioni degli ultimi mesi

22 Set 2025 - 16:44

Donald Trump e Elon Musk, dopo le tensioni degli ultimi mesi, si sono incontrati domenica al funerale di Charlie Kirk. Il fondatore di Tesla ha stretto la mano al presidente all'interno della State Farm Arena di Glendale, in Arizona. Trump e Musk hanno parlato per un breve momento. Alle esequie di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre davanti agli studenti della Utah Valley University, Trump ha ricordato che Kirk era "un gigante della sua generazione", ucciso da una "mostro radicalizzato". Nelle ore immediatamente precedenti al funerale, l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton aveva duramente criticato i vertici repubblicani: "Stanno prendendo un orribile omicidio e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici. È il tipico schema autoritario".

Charlie Kirk, i funerali allo stadio in Arizona | Quasi 200mila persone tra bandiere Usa e canti cristiani

