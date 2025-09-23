Antifa, cos'è il movimento antifascista e perché Trump lo ha dichiarato terrorista

Negli ultimi anni, diversi episodi di violenza durante proteste politiche negli Stati Uniti sono stati attribuiti, a vario titolo, ad attivisti Antifa o a soggetti che si identificano con il movimento. Tuttavia, la natura decentralizzata e priva di leadership formale rende complesso dimostrare un coinvolgimento diretto e organizzato da parte di Antifa nel suo insieme.

Uno degli episodi più discussi è l'uccisione di Aaron Danielson, avvenuta nell'agosto 2020 a Portland (Oregon), durante una manifestazione che vedeva la presenza di gruppi di estrema destra. L'aggressore, Michael Reinoehl, si era definito un sostenitore di Antifa e affermò di aver agito per “difendere un amico di colore”. Fu successivamente ucciso in uno scontro con le forze federali. L'episodio è stato usato come argomento centrale nelle critiche mosse da Donald Trump al movimento.

Nel 2017, a Berkeley (California), le proteste contro un evento dell'oratore di estrema destra Milo Yiannopoulos sfociarono in scontri violenti, danneggiamenti e lanci di oggetti. Gruppi di attivisti antifascisti vennero identificati come principali responsabili dei disordini.

Più recentemente, nel 2025, l'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk ha riacceso l'attenzione sul tema della radicalizzazione politica. Sebbene l'amministrazione Trump abbia indicato l'estremismo di sinistra tra le motivazioni per la classificazione di Antifa come gruppo terroristico, non sono emerse prove pubbliche del coinvolgimento diretto del movimento nell'episodio.

Le autorità federali hanno inoltre citato altri incidenti - come danneggiamenti, incendi controllati e scontri durante proteste antirazziste - per giustificare la nuova linea dura. Tuttavia, secondo diversi analisti legali, tali episodi, pur essendo gravi, non costituiscono di per sé prove sufficienti per applicare una designazione unitaria di tipo terroristico a un'entità che non ha una struttura centralizzata.