Omicidio Charlie Kirk, funerale show allo stadio: Trump sul palco ma Fbi nega legami del killer con la sinistra

Nonostante la condanna unanime dell'omicidio da parte di tutte le forze politiche, l'episodio ha contribuito ad acuire la frattura già profonda nell'opinione pubblica americana. Alcuni esponenti democratici hanno invitato alla moderazione e chiesto di evitare manifestazioni durante i funerali, per non alimentare ulteriori tensioni. Tuttavia, alla Camera, una risoluzione repubblicana per onorare la memoria di Kirk è stata bocciata da 58 deputati democratici, evidenziando le divisioni anche sul piano istituzionale. Sui social circolano decine di teorie cospirazioniste – dalle accuse a Israele, ai militanti transgender, fino all'estrema destra dei Groypers – che però non trovano conferme nelle indagini ufficiali. Trump ha puntato il dito contro “la sinistra radicale” e ha criticato duramente i democratici che hanno votato contro una risoluzione della Camera per onorare Kirk. "Chi può votare contro una condanna per un assassinio?", ha dichiarato. Nel frattempo, l'amministrazione ha avviato azioni contro chi ha fatto commenti offensivi sul caso: il comico Jimmy Kimmel è stato sospeso dalla ABC, alcuni stranieri rischiano il ritiro del visto e decine di insegnanti e giornalisti sono stati licenziati. Le misure, giudicate da molti come una minaccia alla libertà d'espressione, stanno alimentando un nuovo dibattito sul Primo Emendamento negli Stati Uniti.