Omicidio Kirk, la procura chiede la pena di morte per Tyler Robinson

Il proiettile che ha colpito al collo, uccidendolo, Kirk, è passato vicino ad altre persone, compresi dei bambini presenti e la persona che aveva posto la domanda sulle sparatorie all'attivista prima che venisse ucciso. Lo ha riferito il procuratore dello Utah Jeff Gray, spiegando che questa circostanza è una aggravante per l'accusato perché ha messo in pericolo l'incolumità di altre persone.