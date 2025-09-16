Logo Tgcom24
in attesa della prima udienza

Omicidio Kirk, la procura chiede la pena di morte per Tyler Robinson

Il presunto omicida rimarrà in carcere senza cauzione

16 Set 2025 - 20:57
La procura della contea di Utah chiederà la pena capitale nei confronti di Tyler Robinson, 22 anni, accusato di essere l'omicida dell'influencer dell'ultradestra Charlie Kirk. Lo ha annunciato il procuratore Jeff Gray. Tra i numerosi capi di imputazione che verranno avanzati nei confronti di Robinson, che rimarrà in custodia senza cauzione, vi è infatti quella relativa all'omicidio aggravato, che prevede la pena capitale. Il 22enne dovrebbe comparire nelle prossime ore davanti a un giudice per un'udienza virtuale, la prima dopo l'arresto.

Tra le varie accuse, utilizzo illegale di arma da fuoco, subornazione di testimoni e intralcio alla giustizia. "L'omicidio di Charlie Kirk è una tragedia per il Paese: è stato assassinato mentre esercitava uno dei nostri diritti più sacri, quello della libertà di espressione", ha affermato il procuratore. 

"Proiettile che uccise Kirk sfiorò bimbi"

 Il proiettile che ha colpito al collo, uccidendolo, Kirk, è passato vicino ad altre persone, compresi dei bambini presenti e la persona che aveva posto la domanda sulle sparatorie all'attivista prima che venisse ucciso. Lo ha riferito il procuratore dello Utah Jeff Gray, spiegando che questa circostanza è una aggravante per l'accusato perché ha messo in pericolo l'incolumità di altre persone. 

