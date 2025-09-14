Logo Tgcom24
Mondo
emerge dalle indagini

Omicidio Kirk, media: presunto killer stava con partner transgender

14 Set 2025 - 05:46
© IPA

Il presunto killer di Charlie Kirk viveva con il suo partner transgender. Lo hanno riferito a Fox News Digital alti funzionari dell'Fbi. Le fonti hanno confermato che Tyler Robinson, 22 anni, aveva una "relazione sentimentale" con un uomo in transizione verso il sesso femminile. I due condividevano un appartamento a Saint George, nello Utah. I funzionari del Bureau hanno dichiarato che il partner di Robinson sta collaborando pienamente alle indagini. Kirk aveva posizioni anti-transgender.

charlie kirk

