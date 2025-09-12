Trump: "Catturato il presunto killer di Charlie Kirk, è stato consegnato dal padre" | Il sospettato si chiama Tyler Robinson | Su un proiettile trovata la scritta "Bella Ciao"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'arresto di un sospettato per l'omicidio dell'attivista e influencer conservatore Charlie Kirk, avvenuto il 10 settembre nello Utah. Lo ha fatto durante un'intervista all'emittente Fox News. "Credo, con un alto grado di certezza, che ce l'abbiamo. L'uomo è in custodia", ha detto il capo della Casa Bianca. La persona sospettata dell'omicidio è Tyler Robinson, un 22enne dello Utah. Come riferito poco dopo dal governatore dello Stato, Spencer Cox, su uno dei proiettili inesplosi, rinvenuti insieme all'arma, era incisa la scritta "Bella Ciao". Su altre cartucce non utilizzate sono state trovate frasi come "odio i fascisti". Cox ha affermato inoltre che il killer avrebbe "confessato" o "fatto capire" a un amico di famiglia di essere il responsabile dell'omicidio.