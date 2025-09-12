"Bella ciao", l'inno mai cantato dai partigiani diventato un simbolo globale di protesta

Negli anni Sessanta e Settanta Bella ciao divenne un vero e proprio inno antifascista, presente nelle manifestazioni studentesche e nei cortei sindacali. Da allora il canto ha varcato i confini nazionali: è stato intonato nelle piazze della Grecia e della Turchia, in Cile durante la dittatura, fino ad arrivare più recentemente ai movimenti di protesta a Hong Kong, in Iran e in Ucraina. Tradotta in decine di lingue, è diventata un patrimonio corale della cultura della resistenza.