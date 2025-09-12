Logo Tgcom24
"Spero nella pena di morte"

Trump: "Catturato il presunto killer di Charlie Kirk, è in custodia" | "E' stato consegnato dal padre"

L'annuncio del presidente Usa: "Spero che venga condannato a morte"

12 Set 2025 - 14:43
© Ansa

© Ansa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'arresto di un sospettato per l'omicidio dell'attivista e influencer conservatore Charlie Kirk, avvenuto lo scorso 10 settembre nello Utah. Lo ha fatto durante un'intervista all'emittente Fox News. "Credo, con un alto grado di certezza, che ce l'abbiamo. L'uomo è in custodia", ha detto il capo della Casa Bianca durante la trasmissione, precisando che il sospetto è stato consegnato alla polizia "dal padre, un uomo di fede". "Tutti hanno fatto un ottimo lavoro: la polizia locale e il governo", ha detto ancora Trump, sostenendo di sperare che il killer venga "condannato a morte".

Omicidio Kirk, Fbi diffonde le foto del presunto killer

1 di 3
© X/Fbi
© X/Fbi
© X/Fbi

© X/Fbi

© X/Fbi

"L'organizzazione di Charlie Kirk resterà attiva"

  Il presidente americano ha poi annunciato che "Turning Point Usa", l'organizzazione politica di Kirk, resterà attiva nonostante l'uccisione del suo fondatore. Kirk, ha detto il capo della Casa Bianca, "aveva grande passione. Ho parlato con sua moglie ieri, era devastata. Ma nonostante questo vogliono che Turning Point vada avanti. Io credo che possano farlo. Hanno uno staff molto in gamba". Secondo Trump, inoltre, l'uccisione di Charlie Kirk sembra essere un "episodio isolato, non parte di una rete".  

