Trump: "Catturato il presunto killer di Charlie Kirk, è in custodia" | "E' stato consegnato dal padre"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'arresto di un sospettato per l'omicidio dell'attivista e influencer conservatore Charlie Kirk, avvenuto lo scorso 10 settembre nello Utah. Lo ha fatto durante un'intervista all'emittente Fox News. "Credo, con un alto grado di certezza, che ce l'abbiamo. L'uomo è in custodia", ha detto il capo della Casa Bianca durante la trasmissione, precisando che il sospetto è stato consegnato alla polizia "dal padre, un uomo di fede". "Tutti hanno fatto un ottimo lavoro: la polizia locale e il governo", ha detto ancora Trump, sostenendo di sperare che il killer venga "condannato a morte".