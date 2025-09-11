Logo Tgcom24
Mondo
Continua la caccia al killer

Omicidio Kirk, trovato in un bosco il fucile utilizzato per sparare all'attivista di destra

Gli investigatori sono stati in grado di tracciare grazie alle telecamere i movimenti dell'assassino, che "sembra essere un ragazzo dell'età universitaria". Trump loda l'influencer conservatore ucciso: "Era un gigante, per lui la Medal of Freedom"

11 Set 2025 - 16:04

Le autorità degli Stati Uniti ritengono di aver recuperato l'arma da fuoco utilizzata per sparare a Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso mercoledì da un aggressore sconosciuto durante un evento nel campus di un college di Oren, nello Utah. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Robert Bohls, agente speciale responsabile dell'ufficio locale dell'Fbi di Salt Lake City. Bohls ha descritto l'arma come un "fucile a otturatore girevole-scorrevole ad alta potenza" che è stato "recuperato in una zona boscosa dove il tiratore era fuggito".

Trovate le impronte di piedi, palmi e avambracci del killer

 L'Fbi analizzerà l'arma, ha aggiunto Bohls. Gli investigatori hanno anche raccolto "l'impronta delle calzature, l'impronta del palmo della mano e le impronte dell'avambraccio per analizzarle".

Tracciati i movimenti del killer nel campus di Utah

 Gli investigatori sono stati in grado di tracciare grazie alle telecamere i movimenti del killer di Kirk nel campus dell'università dello Utah, fino alla sua scomparsa. Lo hanno detto le autorità in una conferenza stampa, assicurando di avere dei "buoni video" sul sospetto e chiedendo la collaborazione di chiunque abbia informazioni utili.

Ucciso all'università Charlie Kirk, la voce "Maga" tra i giovani

Sembra essere un ragazzo dell'età universitaria

 L'aggressore è arrivato nel campus della Utah Valley University alle 11:52. Nel filmato si vede il soggetto lungo le scale e fino al tetto, da dove ha sparato il colpo mortale. Dopo la sparatoria, le autorità hanno seguito i movimenti del killer mentre si spostava dall'altra parte dell'edificio, saltava dal tetto e fuggiva in un quartiere vicino. L'assassino di Kirk "sembra essere un ragazzo dell'età universitaria" e "si è mescolato" alla popolazione studentesca del campus.

Trump: "Kirk era un gigante, per lui la Medal of Freedom"

 Charlie Kirk era "un gigante della sua generazione" e "un'ispirazione per milioni di persone". Lo ha detto il presidente Donald Trump all'inizio del suo discorso al Pentagono per il 24esimo anniversario degli attacchi dell'11 settembre. Il presidente ha annunciato che all'influencer conservatore verrà assegnata postuma la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti.

utah
sparatoria
usa

