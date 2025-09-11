Omicidio Kirk, trovato in un bosco il fucile utilizzato per sparare all'attivista di destra

L'aggressore è arrivato nel campus della Utah Valley University alle 11:52. Nel filmato si vede il soggetto lungo le scale e fino al tetto, da dove ha sparato il colpo mortale. Dopo la sparatoria, le autorità hanno seguito i movimenti del killer mentre si spostava dall'altra parte dell'edificio, saltava dal tetto e fuggiva in un quartiere vicino. L'assassino di Kirk "sembra essere un ragazzo dell'età universitaria" e "si è mescolato" alla popolazione studentesca del campus.