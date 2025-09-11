Charlie Kirk, l'uccisione del leader dei giovani conservatori costerà caro a Trump: ecco perché rischia di perdere consenso

Turning Point USA ha rappresentato per molti studenti americani un'alternativa alle correnti progressiste dominanti nei campus. Con una presenza capillare in centinaia di università, l'organizzazione ha promosso dibattiti, tour politici e iniziative di mobilitazione, con lo scopo di contrastare le narrative "liberal" e riportare al centro temi come libertà individuale, patriottismo, diritto alle armi e identità cristiana. Gli eventi promossi da Kirk, come l'"American Comeback Tour", erano veri e propri strumenti di battaglia culturale, capaci di attirare migliaia di giovani e diffondere contenuti virali.