Politica
Foto a testa in giù di Charlie Kirk, Giorgia Meloni: "Questo è il clima anche in Italia"

"Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire", commenta il presidente del Consiglio sui social

11 Set 2025 - 20:00

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia su X un'immagine pubblicata nelle storie del profilo Instagram di Osa nazionale (Opposizione Studentesca d'Alternativa) in cui si vede Charlie Kirk a testa in giù con la scritta "-1" e il commento "A buon intenditor poche parole. Oggi è un giorno meno buio". "Questi - commenta il premier - sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire".

giorgia meloni

