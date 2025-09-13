Omicidio Kirk, Schlein: clima incandescente, irresponsabile fomentarlo

"Oggi ci ha messo il carico la premier, che addossa alla sinistra la responsabilità di ciò che è accaduto. E' irresponsabile aumentare e fomentare questo clima incandescente, quando tutte le forze politiche avrebbero dovuto condannare insieme quella violenza politica. Noi lo abbiamo fatto subito, mentre altri hanno cominciato a sparare nel mucchio, un atteggiamento gravemente irresponsabile". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando delle polemiche sull'omicidio Kirk. "Quando la notte mi arriva un messaggio con un saluto fascista e il saluto a noi io non penso" a Meloni: "La violenza non è accettabile da qualsiasi parte provenga e chiunque vada a colpire".