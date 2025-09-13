Mentre moriva Charlie Kirk negli Stati Uniti avvenivano altre 175 sparatorie

Columbine è diventato un nome capace di evocare fantasmi, anche fuori dagli Stati Uniti ma, a distanza di decenni le aule continuano a diventare troppo spesso quasi poligoni di tiro. Mentre Kirk perdeva la vita in un ateneo, uno studente in Colorado apriva per esempio il fuoco nella sua scuola superiore, ferendo due compagni di classe prima di puntare il grilletto contro se stesso. Bilancio finale: tre studenti dell'Evergreen High School feriti gravemente, tra cui pure l'attentatore.



Una decina di giorni prima era toccato all'istituto cattolico Annunciation di Minneapolis, Minnesota. Due i bambini uccisi nella strage. Avevano otto e dieci anni. L'attentatore era un ventitreenne senza precedenti che, anche in quel caso, si era poi tolto la vita. Solo nelle scuole primarie e secondarie il Il K-12 School Shooting Database ha contato, dall’inizio dell’anno, "più di 140 sparatorie". Nel caso di Minneapolis era arrivato subito il cordoglio del governatore democratico dello Stato Tim Walz, che aveva condannato senza mezzi termini "l’ennesimo orribile atto di violenza".