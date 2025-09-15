Attentato a Charlie Kirk, Tyler Robinson scherzò in chat dopo l'omicidio: "È stato il mio sosia"

Tyler Robinson, il presunto killer dell'attivista di destra Charlie Kirk, seguì gli sviluppi del suo assassinio e scherzò freddamente e ripetutamente in una chat di gruppo di circa 20 amici sulla piattaforma Discord. Fino ad affermare che ad agire era stato un suo sosia o che a rispondere era lo stesso Charlie, il quale voleva lasciare la politica e aveva inscenato la sua morte. Lo rivela il New York Times, che ha pubblicato i messaggi condivisi da un coetaneo (protetto dall'anonimato per timori di ritorsioni) che aveva conosciuto Robinson alle superiori e aveva mantenuto i contatti con lui nella chat di gruppo ma ha detto di non averlo visto di persona da diversi anni.