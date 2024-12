Ceo ucciso a New York, chi è il presunto killer Luigi Mangione

Al sesto giorno di caccia all'uomo è stato arrestato il killer di Brian Thompson, il ceo del colosso delle assicurazioni americane ucciso in strada a New York. Per l'omicidio è stato arrestato Luigi Nicholas Mangione, 26enne nato e cresciuto nel Maryland, di origini italiane, ex studente della Ivy League. Riconosciuto da un dipendente di un fast food di Altoona, in Pennsylvania, Mangione è stato fermato e incriminato per omicidio e per il possesso di una pistola fatta in casa con una stampante 3D. Ma chi è Luigi Nicholas Mangione, grande ammiratore dell'Unabomber americano e reo confesso dell'assassinio del supermanager? Ecco quanto si sa di lui attraverso i suoi profili social.