Ceo ucciso a New York, il presunto killer: "Mi scuso ma andava fatto, questi parassiti se la sono cercata"

La polizia di Altoona, in Pennsylvania, ha fermato un uomo in relazione all'omicidio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, avvenuto il 4 dicembre a New York. Si tratta di tale Luigi Mangione, il quale al momento dell'arresto aveva con sé un documento di due pagine. All'interno gli agenti hanno letto le frasi "questi parassiti se l'erano cercata" e "mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto". Lo hanno riferito alla Cnn fonti di polizia.