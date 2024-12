Omicidio Thompson, tre parole incise sui proiettili: "Nega, deponi, difendi"

Thompson, 50 anni, era a New York per la conferenza degli investitori della UnitedHealthcare, la più grande società di assicurazione privata del settore sanitario degli Stati Uniti. La riunione (poi rinviata) sarebbe iniziata alle 8 del mattino. Aveva già ricevuto in passato delle minacce, come rivelato dalla moglie Paulette alla Nbc. La donna, tuttavia, non ha saputo fornire ulteriori dettagli.