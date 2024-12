Vancouver, diverse persone accoltellate in un minimarket

Diverse persone sono state accoltellate in un minimarket a Vancouver, in Canada, e la polizia ha sparato all'aggressore. Lo riferisce la stessa polizia canadese. Il negozio si trova vicino alla biblioteca centrale della città. Un video ottenuto dalla Canadian Press mostra gli agenti con le armi spianate all'interno del minimarket e che sparano almeno dieci volte. Ancora non è chiaro il movente né le condizioni dei feriti o dell'assalitore.