Chi è Tyler Robinson, il killer di Charlie Kirk

" il grido di questa vedova risuonerà nel mondo come un grido di battaglia". Erika Kirk parla per la prima volta, dopo l'assassinio del marito, Charlie , l'attivista conservatore ucciso con una pallottola nel collo durante un comizio, alla Utah State University. "Se prima pensavate che il movimento di mio marito fosse potente, non avete idea di quello che avete scatenato in tutto il paese, in tutto il mondo. Del fuoco che avete acceso."