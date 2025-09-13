Chi è Tyler Robinson, il killer di Charlie Kirk

Mormone, appassionato di videogiochi, avrebbe fatto tutto da solo. Questo l'identikit del ventiduenne che ha ucciso l'attivista trumpiano. La moglie di Kirk, intanto,"promette di portare avanti il movimento Turning pointdi Marta Vittadini
" il grido di questa vedova risuonerà nel mondo come un grido di battaglia". Erika Kirk parla per la prima volta, dopo l'assassinio del marito, Charlie , l'attivista conservatore ucciso con una pallottola nel collo durante un comizio, alla Utah State University. "Se prima pensavate che il movimento di mio marito fosse potente, non avete idea di quello che avete scatenato in tutto il paese, in tutto il mondo. Del fuoco che avete acceso."
E mentre sui social pubblica le immagini della bara aperta, davanti alla postazione ormai vuota dove Kirk registava i suoi podcast, promette di portare avanti il movimento Turning point, rivolto ai giovani repubblicani d'America.
L'assassino di Kirk, Tyler Robinson, 22 anni, si è intanto consegnato alla polizia. È stato convinto dal padre, dopo 33 convulse ore di caccia all'uomo: per lui Donald Trump ha chiesto la pena di morte. Mormone, appassionato di videogiochi, avrebbe fatto tutto da solo.
