Mondo
fondata nel 2012

Turning Point, la no-profit di Charlie Kirk per diffondere gli ideali conservatori nelle scuole

L'obiettivo della fondazione è “identificare, educare, formare e organizzare studenti” per promuovere un’agenda conservatrice. Per coinvolgere la Generazione Z, adotta strategie che mescolano confronto diretto e comunicazione moderna

13 Set 2025 - 14:13
© Ansa

© Ansa

Turning Point Usa è un’organizzazione no-profit fondata nel 2012 da Charlie Kirk, allora diciottenne, insieme a Bill Montgomery, attivista legato al Tea Party. Nata con l’obiettivo di diffondere i valori conservatori nei campus di scuole superiori, college e università, l’associazione si è rapidamente affermata come una forza influente presente in 850 college in tutti gli Stati Uniti.

La missione: sfidare il progressismo nelle aule

 L'obiettivo di Turning Point è portare i principi di libertà individuale, libero mercato e governo limitato nei luoghi tradizionalmente dominati da idee progressiste. Come dichiarato sul sito ufficiale dell’organizzazione, la missione è “identificare, educare, formare e organizzare studenti” per promuovere un’agenda conservatrice. Questo impegno si traduce in un’azione diretta nelle aule, dove il dibattito politico si fa sempre più acceso.

Strategie provocatorie e presenza digitale

 Per coinvolgere la Generazione Z, Turning Point adotta strategie che mescolano confronto diretto e comunicazione moderna. Dibattiti pubblici su temi polarizzanti come immigrazione, aborto o diritto alle armi sono organizzati nei campus per stimolare il dialogo e attirare l’attenzione. Parallelamente, l’uso strategico dei social network ha trasformato Charlie Kirk in una figura di riferimento per i giovani conservatori, capace di rendere virali discussioni accademiche. Iniziative come la Professor Watchlist, che segnala docenti accusati di discriminare studenti di destra, e la School Board Watchlist, che monitora i membri dei consigli scolastici ritenuti troppo progressisti, hanno suscitato dibattiti accesi, ma anche critiche per il loro approccio controverso.

Il ruolo nel Partito Democratico

L’influenza di Turning Point va oltre i campus. L’organizzazione ha svolto un ruolo cruciale nel mobilitare i giovani a sostegno del Partito Repubblicano, in particolare durante le campagne elettorali di Donald Trump. Attraverso registrazioni di nuovi elettori, eventi di massa e una comunicazione digitale capillare, il movimento ha contribuito a rafforzare il consenso tra le nuove generazioni.

Turning Point, poi, ha ampliato la sua portata organizzando grandi raduni come lo Student Action Summit e l’AmericaFest, eventi che combinano conferenze politiche, formazione e momenti di intrattenimento. Questi appuntamenti non solo rafforzano l’identità della comunità conservatrice giovanile, ma offrono anche una piattaforma per leader politici e opinionisti di destra.

