Turning Point, la no-profit di Charlie Kirk per diffondere gli ideali conservatori nelle scuole

Per coinvolgere la Generazione Z, Turning Point adotta strategie che mescolano confronto diretto e comunicazione moderna. Dibattiti pubblici su temi polarizzanti come immigrazione, aborto o diritto alle armi sono organizzati nei campus per stimolare il dialogo e attirare l’attenzione. Parallelamente, l’uso strategico dei social network ha trasformato Charlie Kirk in una figura di riferimento per i giovani conservatori, capace di rendere virali discussioni accademiche. Iniziative come la Professor Watchlist, che segnala docenti accusati di discriminare studenti di destra, e la School Board Watchlist, che monitora i membri dei consigli scolastici ritenuti troppo progressisti, hanno suscitato dibattiti accesi, ma anche critiche per il loro approccio controverso.