Omicidio Charlie Kirk, la polizia cerca prove nella casa del killer

Le persone che conoscevano Tyler Robinson lo hanno descritto come un giovane timido e taciturno che al liceo sosteneva Donald Trump

13 Set 2025 - 11:12
La polizia dello Utah cerca prove nella casa di Tyler Robinson, presunto omicida dell'attivista conservatore Charlie Kirk.  Nato e cresciuto in un sobborgo dello Utah, Tyler Robinson andava bene a scuola, tanto da ottenere una borsa di studio al merito di 4 anni dalla Utah State University. Università che ha lasciato dopo solo un semestre, prendendosi un periodo di aspettativa e non tornandovi mai più.

Ora, le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo negli anni successivi, al punto di portarlo a compiere l'attentato, l'ultimo di una serie contro leader politici americani.

