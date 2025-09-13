Omicidio Charlie Kirk, la polizia cerca prove nella casa del killer

La polizia dello Utah cerca prove nella casa di Tyler Robinson, presunto omicida dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Nato e cresciuto in un sobborgo dello Utah, Tyler Robinson andava bene a scuola, tanto da ottenere una borsa di studio al merito di 4 anni dalla Utah State University. Università che ha lasciato dopo solo un semestre, prendendosi un periodo di aspettativa e non tornandovi mai più.