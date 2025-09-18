Il Jimmy Kimmel Live! sospeso dopo gli attacchi al mondo Maga

Walt Disney, colosso a cui fa capo Abc, ha deciso di sospendere lo show a tempo indeterminato. Una decisione presa dopo le minacce del presidente della Federal Communications Commission (Fcc), Brendan Carr, che durante un podcast aveva parlato di possibili azioni contro Disney e Abc: "Quello che è stato detto è orribile e non è ammissibile, si tratta della condotta più disgustosa possibile". Sulla stessa lunghezza d'onda anche la Nexstar Media Group (compagnia che gestisce la ABC e altre emittenti): “I commenti sulla morte del signor Kirk sono offensivi e insensibili, soprattutto in un momento critico del panorama politico nazionale. Per queste ragioni abbiamo deciso di ritirare il programma per il prossimo futuro“.