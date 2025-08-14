Jimmy Kimmel prende la cittadinanza italiana "per sfuggire a Trump"

Che tra il conduttore e comico e il presidente americano non ci sia un rapporto di stima non è una novità. Solo un mese fa, dopo la decisione a sorpresa di Cbs di cancellare il programma di tarda serata 'The Late Show' with Stephen Colbert, scioccando il mondo dell'entertainment televisivo negli Usa, Trump aveva commentato sul suo social Truth scrivendo: ""Adoro il fatto che Colbert sia stato licenziato. Il suo talento era persino inferiore al suo rating. Ho sentito dire che Jimmy Kimmel è il prossimo. Ha ancora meno talento di Colbert". Cbs ha negato pressioni politiche o connessioni con il futuro della 'casa madre' Paramount, che ha accettato di patteggiare e pagare 16 milioni di dollari per chiudere la causa intentata dal presidente Usa Donald Trump in merito al contenuto di un'intervista, ai tempi della campagna presidenziale, con l'allora vicepresidente Kamala Harris.