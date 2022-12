Sabrina Impacciatore alla conquista dell'America: dopo il "Jimmy Kimmel Show" tutti pazzi per lei

L'attrice italiana è una delle protagoniste della nuova stagione di "The White Lotus", serie tv pluripremiata (10 Emmy per la prima stagione). Per la Impacciatore si tratta del primo lavoro internazionale ma, da come si stanno mettendo le cose, c'è da scommetterci che ne seguiranno altri. Anche perché l'attrice si è fatta conoscere con tutta la sua verve e simpatia anche da chi non segue " The White Lotus ". Decisiva un'ospitata al celebre talk show, " The Jimmy Kimmel Show ": venti minuti scoppiettanti che l'hanno trasformata in una star anche sui social.

Quella di Sabrina Impacciatore è stata una gavetta lunga e tenace, ma per l'attrice ora potrebbe essere davvero il momento della svolta. Scoperta da Gianni Boncompagni nel Cruciverbone di "Domenica In" 1990 dove già faceva intuire una verve comica originale. Dopo quella sono arrivati i ruoli in diverse trasmissioni televisive, come "Non è la Rai" e "Macao", fino a quando è approdata al cinema. E lo ha fatto dalla porta principale, cominciando con registi del calibro di Citto Maselli ed Ettore Scola. Ma è stato senza dubbio Gabriele Muccino uno di quelli che più ha creduto in lei, dirigendola in "L'Ultimo Bacio", "Baciami Ancora", "A casa tutti bene".

La svolta è arrivata con "The White Lotus" A cambiare il corso della carriera dell'attrice è stata però la partecipazione alla serie di Mike White, che la vede tra le protagoniste della seconda stagione girata a Taormina, insieme a Simona Tabasco e Beatrice Grannò. La Impacciatore interpreta Valentina, la direttrice del resort di lusso "White Lotus Sicilia", appassionata e ultra perfezionista. Un'ambientazione che ha fatto presa sul pubblico americano, basti pensare che le stanze dell'albergo in cui la serie è stata girata sono già esaurite per il 2023 e sul web sono aumentate del 50% le ricerche per vacanze in Sicilia. Le tre attrici italiane del cast, in tour promozionale negli Stati Uniti, sono finite nell'occhio benevolo del ciclone, firmando accordi con agenzie di agenti americane ma è l'ospitata nel talk show di Jimmy Kimmel (è anche il conduttore della 95/a notte degli Oscar il 12 marzo per altro) che ha fatto fare il boom a Sabrina Impacciatore.