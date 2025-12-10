Clima, inquinamento e adattamento: le sfide per l’Italia e il ruolo delle imprese

Cambiamenti climatici e inquinamento non sono più fenomeni astratti né emergenze isolate: sono due aspetti strettamente connessi del processo di decarbonizzazione che l’Italia è chiamata ad affrontare con urgenza. Come sottolinea il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), l’aumento delle temperature, l’intensificarsi degli eventi estremi, la perdita di biodiversità e l’aggravarsi delle crisi idriche rappresentano infatti rischi sistemici per salute, economia e territorio. Alla stessa maniera, la lotta all’inquinamento (atmosferico, idrico e del suolo) è considerata uno dei pilastri della transizione ecologica, con interventi specifici per ridurre emissioni, migliorare la qualità dell’aria e promuovere tecnologie pulite. In questo scenario, le imprese italiane, supportate dal sistema camerale e dalle iniziative del MASE, possono svolgere un ruolo decisivo nel rafforzare la resilienza del Paese.