La sostenibilità come motore di equità per imprese e comunità

La sostenibilità non è più soltanto un tema ambientale. È diventata un modello di sviluppo capace di migliorare la qualità della vita delle persone, la competitività delle imprese e la coesione dei territori. I principi dell’Agenda 2030, recepiti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, delineano un percorso che punta a una società più equa, resiliente e inclusiva. Come sottolinea anche l’azione di Unioncamere, in questo contesto un ruolo di spicco è assunto in particolare dalle Piccole e Medie Imprese, che rappresentano l’ossatura produttiva italiana e che possono contribuire allo sviluppo sostenibile adottando modelli responsabili, innovazione circolare, efficienza energetica e approcci capaci di generare benefici diffusi sui territori.