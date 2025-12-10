Energie rinnovabili e comunità energetiche, la spinta verso la transizione

Le energie rinnovabili rappresentano oggi il motore principale della transizione energetica italiana. A dirlo non sono solo le strategie europee, ma lo stesso ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che identifica nel potenziamento delle fonti pulite la via obbligata per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050. Nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), il MASE ribadisce infatti la necessità di accelerare la diffusione di solare, eolico, idroelettrico e altre rinnovabili, al fine di ridurre le emissioni e diminuire la dipendenza energetica dall’estero.