Completano il quadro titoli come "Andor" e "Hacks" con 14 candidature a testa, l'acclamato "Adolescence", "The Bear" e l'inventivo "The Pitt" su un turno al cardiopalma in un pronto soccorso di Pittsburgh con 13 chance ciascuna. Noah Wyle, l'ex star di ER la cui carriera ha visto un rilancio proprio grazie a "The Pitt", è stato candidato come miglior attore in una serie drammatica (per lui una prima volta in 26 anni) e se la dovrà vedere con Adam Scott, Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses) e Pedro Pascal (The Last of Us).